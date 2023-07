Il giornalista Stefano Ponciroli si è espresso a TMW Radio: le dichiarazioni sul futuro di Lukaku

Ponciroli si è espresso su un possibile approdo dell’ex Inter Lukaku alla Juventus:

«Io penso che Giuntoli non abbia alcuna intenzione di portare Lukaku a Torino, non mi sembra il profilo giusto per la Juventus. Non credo la Juve voglia portarsi in casa una grana, sia dal punto di vista ambientale che fisico visti i tanti infortuni della scorsa stagione. E non credo sia il giocatore ideale per il futuro della Juventus. Stai costruendo per vincere nel tempo, per questo non puoi prendere Lukaku».

L’articolo Ponciroli: «Lukaku? Non credo che la Juventus voglia delle grane» proviene da Inter News 24.

