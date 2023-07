Cuadrado, primi problemi all’Inter: non può andare in Giappone. Ecco il motivo svelato da La Gazzetta dello Sport

Cuadrado da oggi sarà alla Pinetina a disposizione di Simone Inzaghi per iniziare la sua nuova avventura all’Inter.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus sarebbe costretto a saltare la tournée in Giappone per problemi di visto.

The post Cuadrado, primi problemi all’Inter: non può andare in Giappone. Ecco il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG