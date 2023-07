Hojlund Juve, parla Gasperini: «Gli farebbe bene rimanere con noi». Il tecnico blinda il gioiello dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, ai microfoni di DAZN, ha parlato così dell’obiettivo della Juve Rasmus Hojlund.

HOJLUND – «Se gli farebbe bene rimanere? Credo di sì, poi dopo anche qui è difficile… Ha delle grandi doti indubbiamente, ma anche grandi margini di miglioramento. Sono cose visibili in tutti e due i sensi. Deve lavorare per migliorarsi perché ha le caratteristiche per diventare uno degli attaccanti più forti del mondo».

