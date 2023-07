Rabiot salta la tournée negli States: ecco il motivo del forfait del francese che non partirà insieme alla squadra

Adrien Rabiot non figura tra i convocati della Juve per la tournée negli Stati Uniti. Come appreso da Juventusnews24.com, il centrocampista francese è alle prese con un problema muscolare al polpaccio destro che si porta dietro dalla Nazionale.

Il giocatore resterà a Torino per recuperare al meglio in vista dell’inizio della stagione.

The post Rabiot salta la tournée negli States: ecco il motivo del forfait del francese appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG