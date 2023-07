Sui social, l’ex difensore dell’Inter Juan Cordoba ha scritto a Cuadrado. Il messaggio del connazionale colombiano per l’ex Juventus.

CORDOBA – «In bocca al lupo Cuadrado. So che darai tutto per questa maglia. Ti fa onore la scelta verso gli obiettivi sportivi più che per i soldi. Bello continuare a lottare ad alti livelli. Forza Inter».

