Raina all’Arzignano, UFFICIALE: nuova avventura per l’ex Juventus Next Gen. Tutti i dettagli

Dopo l’addio alla Juventus Next Gen, Marco Raina riparte dall’Arzignano. Di seguito la nota ufficiale.

COMUNICATO – «Il portiere Marco Raina è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo. Classe 2002, l’estremo difensore è cresciuto nella Juventus indossando la maglia bianconera dall’Under 15 alla Juventus Next Gen. Si lega ai colori Giallocelesti fino al 2025 con la firma di un contratto biennale.

Originario di Cuneo, muove i primi passi nel calcio con la Pro Dronero. Messosi in luce con la squadra locale, nel 2015 arriva il trasferimento a Torino militando nelle giovanili della Juve fino alla Primavera con il conseguente passaggio nella Prima Squadra U23, oggi Next Gen, tanto da essere considerato un senatore a soli 20 anni. Conta una convocazione in Prima Squadra, chiamato da Mister Allegri il 6 dicembre 2021 nel match contro il Genoa.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 22.

Grazie Marco! Benvenuto!».

