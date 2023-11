Il colombiano tiene tanto alla sfida contro la sua ex squadra ma le sue condizioni gli stanno rendendo la vita letteralmente impossibile in nerazzurro.

L’Inter in queste ultime stagioni ha sempre avuto due opzioni per ruolo ma oggigiorno nel ruolo di quinto a destra non ci sta riuscendo. Perso Raoul Bellanova accasatosi al Torino i nerazzurri si sono fiondati su Juan Cuadrado che si era appena svincolato dalla Juventus. Il colpo però non ha dato gli effetti sperati ed il colombiano è stato pochissimo a disposizione di Inzaghi.

Le condizioni

L’infiammazione al tendine d’Achille non gli lascia pace e finora all’Inter ha giocato poco più di 90 minuti totali; mai una gara dall’inizio, solo spezzoni. Lo staff medico nerazzurro vuole evitargli un’operazione che lo terrebbe ai box per diversi mesi ma finora la terapia conservativa non ha minimamente funzionato. Simone Inzaghi quindi ha solo Dumfries in quel ruolo visto che ormai Darmian è arretrato in difesa fino a quando non tornerà Pavard, ovvero a gennaio.

Juan Cuadrado

Il tentativo

Paradossalmente l’ex Juve ha giocato il maggior numero di partite proprio contro l’Inter, ma questa volta a Torino da avversario farà di tutto per esserci. Secondo il Corriere dello Sport Cuadrado proverà a forzare nei prossimi giorni: lunedì dovrebbe esserci il suo ritorno in gruppo. Se non dovesse avere problemi nei giorni successivi sarà convocato: il colombiano probabilmente salterà anche uno dei due giorni di pausa che concederà Inzaghi ai suoi.

L’articolo Cuadrado sfida il suo infortunio: vuole esserci a Torino proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG