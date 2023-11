Lautaro Martrinez a digiuno con l’Argentina: l’attaccante dell’Inter a secco con i campioni del mondo da 14 partite

Prosegue la crisi del capitano dell’Inter Lautaro Martinez con la sua Argentina, come svelato da Calciomercato.com:

«23 settembre 2022. E’ la data dell’ultimo gol in Nazionale da parte di Lautaro Martinez, se escludiamo la rete nella lotteria dei rigori contro l’Olanda, nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 (ed era comunque il 9 dicembre di un anno fa). Nel settembre del 2022, il Toro aveva realizzato in amichevole contro l’Honduras l’ultimo suo gol in partita con la maglia della Seleccion. Da allora, l’attaccante dell’Inter ha giocato altre 14 partite in nazionale, Mondiali compresi, senza riuscire più a bucare la rete avversaria».

L’articolo Lautaro Martinez e la crisi con l’Argentina: la differenza con l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG