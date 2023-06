Cuadrado via dalla Juve: la posizione della Lazio e di Sarri sull’esterno colombiano a cui non sarà rinnovato il contratto

Cuadrado lascerà la Juve a fine mese perché il suo contratto non sarà rinnovato. Ma il colombiano non vestirà la maglia della Lazio, come si era vociferato in giornata.

Stando a quanto riportato da Pedullà attraverso il suo sito, infatti, non c’è nessuna trattativa in corso tra il giocatore e i biancocelesti. Nemmeno Sarri ha chiesto alla dirigenza della Lazio di prendere Cuadrado.

The post Cuadrado via dalla Juve: la posizione della Lazio e di Sarri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG