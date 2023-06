Mercato Juve: Barbieri può andare via. Spunta un’ipotesi per il futuro del giovane terzino che ha esordito con Allegri

Il mercato della Juve è caldo anche per quanto riguarda i giovani presenti in rosa. Tra questi c’è Barbieri, terzino che ha esordito con Allegri.

In base a quanto riferito da Giovanni Albanese via Twitter, il prossimo anno Barbieri potrebbe non giocare alla Juve. I bianconeri stanno valutando l’ipotesi di un prestito in Serie B per farlo maturare. Tra le squadre interessate ci sarebbero Pisa, Modena e Reggiana.

