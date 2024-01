Riccardo Cucchi ha commentato così sul proprio profilo di Facebook il match traLecce e Juventus, analizzando il monento dei bianconeri.

LE PAROLE – «La Juventus vince a Lecce con un buon secondo tempo. Nel primo meno brillantezza anche per merito dei salentini che hanno giocato ottimamente per 45 minuti. Vlahovic in grande forma e Juventus che non è più squadra da ‘corto muso‘».

