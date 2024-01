L’ex giocatore della Juventus, Douglas Costa, sarebbe pronto a tornare in campo: ecco dove può andare a giocare

Dopo l’avventura in Major League Soccer, con otto gol e otto assist con i Los Angeles Galaxy, per l’ex Juve Douglas Costa sarebbe arrivato il momento di tornare in Brasile.

Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana l’ex Juve sarebbe vicino a trovare un accordo con la Fluminense, che ha vinto l’ultima edizione della Copa Libertadores. L’esterno brasiliano firmerebbe un contratto di un anno e mezzo con la squadra brasiliana.

