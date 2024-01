Gigi Riva è morto: addio alla leggenda del calcio italiano. Si è spento all’età di 79 anni.

Gigi Riva non ce l’ha fatta. L’ex attaccante era ricoverato dai ieri nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari dopo aver accusato un infarto.

Il calcio italiano è in lutto: addio alla leggenda della Nazionale, ancora oggi detentore del record di gol segnati in Azzurro (35 in 42 presenze).

