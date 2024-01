Alessandro Cucciari ha detto la sua sull’imminente match della 22^ di Serie A tra Fiorentina e Inter: ecco cosa pensa il tecnico

Intervistato da TMW Radio, Alessandro Cucciari si focalizza sull’Inter, chiamata al match con la Fiorentina domenica 28 gennaio.

INTER – «Due assenze pesanti, vero, ma Frattesi non ha mai smesso di dimostrare la sua tenacia, Asllani è un ragazzo di qualità. Credo che cambi poco o nulla, perché Inzaghi è riuscito a portare tutti allo stesso livello. […] Scudetto? L’Inter deve vincere lo Scudetto, qualora non lo facesse sarebbe un fallimento di un obiettivo e non di tutto il lavoro di Inzaghi, che ha fatto un grande lavoro»

