Paolo Condò ha parlato del capitano dell’Inter Lautaro Martinez e della sua forma strabiliante in Serie A: l’analisi

Il giornalista Paolo Condò si sofferma così su Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, e delle sue prestazioni in Serie A che non temono rivali. Le dichiarazioni a Sky Sport.

LAUTARO – «Lautaro Martinez è diventato il giocatore più forte del campionato, il ruolo che fu di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia l’anno scorso e di Rafael Leao due anni fa. Lo scettro quest’anno è suo: in partite che contano, come quella di lunedì, lui al momento giusto è pronto. La grande squadra trova il modo, nelle serate in cui gira bene e in quelle in cui fa molta fatica, di chiuderla prima della fine».

L’articolo Condò esalta Lautaro: «Lo scettro è suo, l’ha strappato a questo giocatore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG