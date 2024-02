Alessandro Cucciari ha parlato del futuro della Juve e del possibile approdo in bianconero di Thiago Motta

Quello di Thiago Motta è un nome spendibile per la panchina della Juve in caso di addio di Massimiliano Allegri, di questa ipotesi ne ha palesato ance Massimo Cucciari a Tmw Radio.

THIAGO MOTTA JUVE – «Sta dimostrando di essere molto preparato, ha fatto un percorso importante, è una persona che mi piace molto anche per come si presenta. Ed è stato un grande campione che ha vissuto ambienti importanti. Per me gli va data assolutamente un’opportunità. Ci sta che la Juve riparta da lui e Giuntoli. A volte si punta sulle capacità di un tecnico al di là dei successi. E Motta è un tecnico emergente che merita il salto. Quando vedo il Bologna mi diverto. Giuntoli è stato preso perché ha saputo tirare fuori negli anni diversi conigli dal cilindro. Quanti erano sconosciuti e hanno fatto le fortune del Napoli? E’ stato preso per una ricostruzione in toto del club. La Juve sta operando molto con la seconda squadra e tirano fuori ottimi giovani ma non ha ancora avuto modo di operare sul mercato veramente. Sono state messe tante cose a posto, ora vedremo».

