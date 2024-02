Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità di vedere insieme Federico Chiesa e Kenan Yildiz

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato della possibilità di vedere insieme in attacco Kenan Yildiz e Federico Chiesa.

CHIESA-YILDIZ – «Stiamo lavorando tutti i giorni, più giocatori offensivi e di qualità avrò in campo e meglio è, poi però c’è equilibrio della squadra. Il calcio non è un’equazione matematica ma conta il momento, la condizione dei giocatori… L’importante è avere a disposizione giocatori come Chiesa, che sarà importante da qui alla fine come per la Nazionale, così come Yildiz che è giovane e ha già esperienza qui nella Juventus così come gli altri. Domani sarà faticosa, come tutte le partite e servirà attenzione».

