Davide Moscardelli, ex calciatore, ha parlato del rendimento delle ultime settimane della Juve. Ecco le sue parole

Ai microfoni di TvPlay, Davide Moscardelli ha analizzato il momento della Juve.

PAROLE – «La sconfitta della Juve ha assolutamente chiuso la lotta scudetto e quando perdi in casa contro l’Udinese riescono fuori tutte le discussioni sul brutto gioco della squadra. E’ preoccupante perché la prestazione che forse è stato peggiore di quella contro l’Inter e con l’Empoli. Nel secondo tempo non ha fatto un tiro nello specchio, il gol annullato è basta. Nel primo il portiere dell’Udinese ha fatto parate importanti, il gol subito un po’ fortunoso ma avevi tanto tempo per rimediare e non sei riuscita a rimontare. Ora la Juve è tornata al 10% di possibilità di vincere il campionato».

