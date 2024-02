Angelo Di Livio ha palesato della reazione che si aspettava di vedere nella Juve dopo la sconfitta subita a Milano contro l’Inter

L’ex calciatore, Angelo Di Livio, a TvPlay, ha parlato del rendimento della Juve nelle ultime partite di Serie A.

PAROLE – Dopo la sconfitta di Milano io mi aspettavo una reazione più rabbiosa. In casa tua devi devastare tutti se hai veramente la fame di tornare a certi livelli. Io credo che chi gioca nelle grandi squadre debba convivere con la pressione. La Juventus non vince lo scudetto da diversi anni e mi fa arrabbiare che l’allenatore non ne parli. Allegri deve essere conscio che alla Juventus si deve vincere lo scudetto, bisogna provarci fino in fondo e non si può giocare a nascondino. Stesso discorso per Pioli e Inzaghi che non può assolutamente farselo portare via in questa stagione. L’Inter è più esperta e matura degli ultimi anni. Se Inzaghi perde uno scudetto così, deve andare via».

