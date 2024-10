Non si è fatta attendere la reazione della Curva Sud allo scandalo ultras scoppiato nelle ultime ore. Ecco cosa è successo a Leverkusen. Nel cuore dello scenario calcistico attuale, l’AC Milan si trova ad affrontare una sfida cruciale nella loro campagna in Champions League, scontrandosi con un avversario di peso come il Bayer Leverkusen. Dopo una partenza in campionato definita dalla ricerca di stabilità e successi consecutivi, la squadra, guidata dall’allenatore Paulo Fonseca, è chiamata a dimostrare la propria forza anche sul palcoscenico europeo. Questa partita rappresenta non solo un test significativo per le ambizioni europee dei rossoneri ma anche un’opportunità individuale per alcuni giocatori di lasciare il segno. Partita doppiamente importante La gara di questa sera può segnare un vero e proprio spartiacque nella stagione del Milan. Certamente da un punto di vista sportivo, poiché uscire da Leverkusen con un buon risultato, magari una vittoria, potrebbe significare davvero che […]

Leggi l’articolo completo Curva Sud a Leverkusen: la reazione dopo lo scandalo ultras, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG