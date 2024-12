Curva Sud nel mirino: l’ultima rivelazione getta un’ombra gravissima sul tifo organizzato rossonero. Ecco cosa sta accadendo.

In un contesto dove lo sport dovrebbe rappresentare il simbolo di unione e correttezza, emerge una realtà allarmante che vede coinvolto l’ambiente calcistico italiano, in particolare quello legato alla tifoseria del Milan.

Le ultime indagini hanno svelato una situazione decisamente peggiore di quanto ci si potesse aspettare. Queste rivelazioni, frutto di approfondite indagini, gettano un’ombra preoccupante sul mondo del calcio, sollecitando una riflessione molto ampia su un tema molto delicato.

Il contesto dell’indagine “Doppia Curva”

L’inchiesta denominata “Doppia Curva” si concentra sui rapporti intercorsi tra alcuni elementi della tifoseria organizzata del Milan e l’Inter, con particolare attenzione verso la Curva Sud del Milan. Da settimane, gli inquirenti stanno analizzando la situazione, che ha già condotto a una serie di arresti e all’applicazione di misure cautelari. Personalità legate al calcio, come Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, sono state ascoltate, sebbene non risultino indagate.

L’ordinanza del Gip

Nella giornata odierna, il Gip di Milano, Domenico Santoro, ha emesso un’ordinanza che mette in luce le accuse rivolte a Luca Lucci, ritenuto capo ultrà del Milan. L’individuo è accusato di tentato omicidio nei confronti di Enzo Anghinelli, un altro tifoso rossonero, risalente al 2019. L’ordinanza evidenzia, così come sottolinea Calcio e Finanza, espressamente il pericolo dei contatti tra gli ultras milanisti e l’ambiente della ‘ndrangheta, suggerendo un preoccupante avvicinamento tra delitti di natura strettamente calcistica e l’influenza nefasta della criminalità organizzata. Le indagini rivelano una progressiva e inquietante vicinanza tra la violenza legata al mondo del calcio e le strutture criminali. Questo avvicinamento non solo solleva questioni di ordine pubblico e sicurezza negli stadi, ma pone anche profonde interrogativi sull’integrità dello sport italiano. Il rischio che emerge è quello di un mondo dello sport sempre più permeabile agli interessi malavitosi, che potrebbero utilizzarlo come veicolo per la propria legittimazione sociale ed economica.

Milan tifosi

Verso una riflessione più ampia

L’emergere di questi collegamenti fra gruppi ultras e organizzazioni criminali richiede una riflessione critica e approfondita. La necessità di tutelare l’integrità dello sport passa anche attraverso azioni decise e coordinate, che vadano dalla prevenzione alla punizione esemplare di questi comportamenti illeciti. È fondamentale che le istituzioni calcistiche, le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine lavorino in sinergia per contrastare fenomeni che minano alle basi non solo la sicurezza negli eventi sportivi, ma anche la credibilità stessa del calcio come veicolo di valori positivi.

