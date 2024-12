Il Milan si avvicina alla sfida con il Sassuolo con due incertezze, due assenze decisamente pesanti. Ecco le mosse del tecnico.

Nel cuore pulsante dello stadio di San Siro, avviene la preparazione per un incontro che promette scintille nella competizione di Coppa Italia: Milan contro Sassuolo. Questo match vede i rossoneri, sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca, affrontare una sfida decisiva, nonostante l’assenza di due pezzi pregiati della loro rosa.

L’appuntamento calcistico non è soltanto una prova di forza ma anche un banco di prova importante per le strategie e le scelte tecniche in vista di impegni futuri nel campionato. Un successo sarebbe infatti il modo migliore per dare continuità a quanto fatto contro l’Empoli.

Sassuolo, la bestia nera del Milan e la doppia pesante assenza rossonera

Questo incontro di Coppa Italia a San Siro è più che una semplice partita: è l’occasione per il Milan di fare un passo avanti verso la finale, nonostante le sfide poste dalle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori chiave. La scelta di procedere con un turnover mirato, anche per via di una doppia pesante assenza tra le fila rossonere, dimostra la volontà di Fonseca di preservare l’integrità fisica del suo gruppo, senza però rinunciare all’aggressività e alla determinazione che caratterizzano il suo stile di gioco. Le formazioni preannunciano uno scontro tattico intrigante, con il Sassuolo determinato a dimostrare il proprio valore. Sarà senza dubbio un match che terrà gli spettatori incollati alle sedie, in attesa di vedere quale squadra riuscirà a prevalere e avanzare ulteriormente nella competizione.

Una squadra senza due stelle

Il Milan si appresta a scendere in campo senza Mike Maignan e Theo Hernandez, due pilastri fondamentali della squadra costretti a saltare l’incontro a causa di motivi di salute. Mike Maignan si è recentemente sottoposto a un intervento ai denti, mentre Theo Hernandez soffre di una contusione a un piede. Queste assenze apriranno delle opportunità importanti per altri giocatori della rosa, che avranno l’occasione di dimostrare il loro valore in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Al loro posto giocherà con ogni probabilità Sportiello e Terracciano.

Turnover mirato e probabili formazioni

Nonostante l’assenza di Maignan e Hernandez, il tecnico rossonero punta a fare turnover, mantenendo però una formazione competitiva capace di affrontare e superare l’avversario. Marco Sportiello, ad esempio, raccoglierà l’eredità di Maignan tra i pali, segnando la sua prima presenza stagionale dopo un infortunio alla mano. La cucitura della difesa vedrà la presenza confermata di giocatori come Davide Calabria, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Filippo Terracciano, a garantire solidezza e affidabilità. In mezzo al campo, sorprende la conferma sia di Youssouf Fofana che di Tijjani Reijnders, nonostante le previsioni che vedevano uno spazio per Yunus Musah. Infine, l’attacco promette scintille con Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e il ballottaggio tra Rafa Leao e Noah Okafor, quest’ultimo in dubbio a causa di un’influenza recente. Tammy Abraham guiderà l’assalto dall’avanti, con Francesco Camarda pronto a lasciare la sua firma sul match.

