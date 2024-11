Dopo Bratislava e dopo le polemiche, arriva la risposta di San Siro per la sfida contro l’Empoli. Ecco cosa aspetta i rossoneri sabato.

Il Milan non ha nemmeno il tempo di riprendere fiato dopo Bratislava che è già tempo di campionato e di Serie A. A fare visita ai rossoneri sarà l’Empoli, autore fino a qui di un campionato davvero importante fino a qui.

La gara di Bratislava ha portato con sé un forte eco polemico nonostante i tre punti conquistati sul campo. A tal proposito si prospetta una risposta di San Siro davvero molto forte, un monito forte e chiaro agli uomini di Fonseca.

Da Bratislava a San Siro, cosa aspetta i rossoneri

Il Milan è chiamato a dare risposte forti, importanti e soprattutto rassicuranti dopo i tanti scivoloni visti in casa dello Slovan Bratislava. I tre punti sono stati una piacevole toppa a una prestazione che ha messo in luce limiti difensivi poco rassicuranti. La sfida con l’Empoli si preannuncia quindi un banco di prova da non sbagliare perché la distanza con le prime della classe ha già raggiunto un peso davvero significativo. La risposta dei tifosi, in tal senso, è decisamente forte e chiara, un vero e proprio messaggio d’intenti su cosa si aspetta di vedere sabato in campo.

San Siro chiama, il Milan risponde?

A poche ore dal match la vendita dei biglietti non solo procede spedita ma, dalle ultime notizie in merito, è prossima a chiudere i battenti per sold out. Una vera e propria risposta che la tifoseria manda alla squadra dimostrando, in modo manifesto, che sabato conta un solo risultato: la vittoria. Per la gara delle 18.00 a San Siro sono attesi oltre 70mila spettatori, un tutto esaurito annunciato per stringersi attorno ai ragazzi con la casacca rossonera e spingerli a dare seguito alla vittoria europea, magari con qualche brivido in meno.

Milan

Fonseca in cerca di risposte

Dai fischi contro la Juventus alla rinnovata fiducia al Milan nel delicato incontro di sabato contro l’Empoli. I tifosi aspettano risposte così come Fonseca che non è di certo rimasto felice degli errori mostrati contro lo Slovan Bratislava. Il tecnico si aspetta quindi un gioco di squadra più corale che porti alla vittoria: unico risultato ammesso.

