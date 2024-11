Non tutti passano dal Milan e ne conservano un bel ricordo. Non è certo il suo caso che, invece, annuncia “vendetta”.

Il Milan ha superato l’ostacolo Champions incamerando tre punti fondamentali per il prosieguo in Europa. Il gioco ha forse latitato, non essendo stato brillante e soprattutto solido concedendo due gol evitabilissimi allo Slovan Bratislava.

Contava vincere per affacciarsi al match di campionato contro l’Empoli al meglio delle energie mentali per vincere senza affanno dinanzi ai pochi tifosi e rilanciare la propria candidatura per uno dei primissimi posti della classifica. Sullo sfondo però emerge prepotentemente la voglia di rivalsa, di “vendetta” di un ex rossonero che annuncia battaglia e che potrebbe creare problemi al Milan.

Da Bratislava all’Empoli, e quella “vendetta” che fa paura al Milan

Dopo Bratislava è subito tempo di campionato. Non c’è tempo per esaminare cosa abbia funzionato e cosa no nella trasferta slovacca. Il Milan è chiamato a proseguire il trend vincente anche in campionato, dopo che il pareggio casalingo contro la Juventus ne aveva rallentato le velleità di rimonta in campionato. Sullo sfondo emerge però anche una vera e propria “vendetta” che un rossonero ha intenzione a compiere. Una dichiarazione d’intenti “belligerante” che non lascia intravedere nulla di buono nel cammino che attende il Milan nel prossimo futuro.

“Voglio castigare il Milan”, la “vendetta” dell’ex rossonero

Il prossimo incontro contro il Milan a San Siro rappresenta per Pellegri non solo un match come gli altri. Si tratta del ritorno nella casa di una squadra che ha segnato una parte significativa della sua carriera. Nonostante ciò, l’attaccante dell’Empoli non nasconde la sua voglia di “castigare” la sua ex squadra, dimostrando sul campo tutto il suo valore. L’ex rossonero ha dichiarato infatti: “Voglio castigare il Milan per bene, è così”. Tuttavia, il passaggio al Milan rimane un’esperienza formativa importante, durante la quale Pellegri ha avuto modo di osservare da vicino il lavoro dei campioni e di un club che considera “al top a tutti i livelli”.

La rinascita di Pellegri

A soli 23 anni, Pietro Pellegri ha già un bagaglio di esperienze degno di veterani del campo. Dopo una stagione al Milan e varie vicissitudini tra infortuni e ritrovata continuità, l’attaccante si trova ora a un punto di svolta della sua carriera. La sua recente performance – tre gol nelle ultime tre partite – è il segno tangibile di un giocatore che ha ritrovato se stesso e la propria forma migliore. Pellegri attribuisce questo successo alla possibilità di giocare con maggiore continuità, sottolineando l’importanza dell’esperienza e della costanza per ogni attaccante che si rispetti.

