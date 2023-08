Freuler sempre più vicino alla corte del Bologna, nonostante gli interessi di Monza e Genoa. Un costruttore molto interessante

La parentesi inglese di Remo Freuler è stata altalenante per quanto lo svizzero ci metta sempre cuore e talento, ma per lui sembra arrivato il momento di riabbracciare il suo recente passato: soprattutto in quel calcio provinciale da medio-alta classifica in grado di far trascinare non soltanto i 20 mila spettatori dello stadio, ma persino una città intera che sogna di essere grande tra le grandi.

Da Piazza Papa Giovanni a Piazza Maggiore, da Città Alta alla Madonna di San Luca, dai casonecelli alle tagliatelle, dal nerazzurro al rossoblu che ha consacrato tantissimi campioni e infine dal Gewiss Stadium al Dall’Ara.

Due realtà che si assomigliano negli ultimi anni: all’Atalanta un Freuler protagonista e trascinatore anche in Champions League creando con De Roon un duo eccezionale. Ora invece a Bologna riportato da quel Sartori che lo scoprì nel 2015 ancora prima che Gasperini lo trasformasse in un giocatore fenomenale. Maestro dell’allievo Thiago Motta che cerca di emularlo sotto le Due Torri soprattutto dal punto di vista tattico.

Il Bologna gioca con il 4-2-3-1, un modulo già utilizzato dall’ex Atalanta nel 2020-2021, tutto ovviamente offensivo. Lui tenderà a ricoprire il ruolo lasciato dal partente Dominguez, prontato a costruire la manovra offensiva e all’occorrenza anche fare lavoro sporco: permettendo a Moro e Aebischer più spazi in avanti.

Non sono da dimenticare anche possibili e assist e goal che Freuler potrebbe garantire ai quattro davanti: bravo ad inserirsi e a leggere il gioco rispetto agli avversari. Trequartista riadattato? No, bensì un mediano molto presente al limite dell’area di rigore. Tutto sarà nelle mani di Thiago Merlino per rispolverare il dono che il suo maestro ha plasmato, attualmente alla ricerca di riscrivere un’altra, grande, storia calcistica.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG