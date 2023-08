L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato la firma di Farès Chaibi dal Tolosa. Tutti i dettagli sull’operazione

Di seguito il comunicato dell’Eintrancht Francoforte.

COMUNICATO – Farès Chaibi arriva all’Eintracht dal Toulouse Football Club. Ha firmato un contratto con il club della Bundesliga fino al 2028. Nato nel 2002 a Lione, in Francia, Farès Chaibi è entrato nel settore giovanile del Toulouse FC, squadra della Ligue 1, all’età di 16 anni. Ha fatto il suo debutto professionistico nell’agosto dello scorso anno. Il 20enne ha poi collezionato 41 presenze ufficiali con il Tolosa la scorsa stagione, segnando otto gol e fornendo sette assist. L’attaccante ha avuto un ruolo chiave nella vittoria della Coppa di Francia lo scorso maggio, il primo titolo del club in 66 anni. In cinque partite, Chaibi ha registrato tre gol e due assist.

Chaibi, la cui famiglia è originaria dell’Algeria, possiede la cittadinanza francese e algerina. Ha fatto il suo debutto con la nazionale algerina nel marzo di quest’anno nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG