Il difensore francese ha svolto le visite mediche ed è pronto per firmare il suo nuovo contratto; ha voluto diventare nerazzurro a tutti i costi.

Alla fine, dopo qualche giorno di attesa febbrile in più, Benjamin Pavard è arrivato a Milano e sarà un giocatore dell’Inter. Inzaghi avrà il suo difensore di livello e di carisma internazionale: il francese sui social e di persona ha mostrato tutta la sua contentezza dopo per la riuscita dell’affare.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

I nerazzurri hanno potuto concludere l’affare grazie soprattutto alla sua volontà di giocare nell’Inter: la Gazzetta dello Sport evidenzia come anche la società abbia fatto un sforzo non banale per assicurarselo. Zhang ha sborsato infatti 30 milioni più bonus per un giocatore che sarebbe potuto partire a 0 da gennaio in poi. Oggi per lui ci sono state le visite mediche mentre domani ci sarà il primo allenamento in gruppo coi nuovi compagni. Il francese firmerà un contratto di 5 anni con uno stipendio di 5 milioni a stagione.

L’articolo Pavard realizza il suo sogno: oggi visite e primo assaggio ad Appiano proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG