La dirigenza nerazzurra è fiduciosa sul futuro dei suoi calciatori migliori: il punto della situazione.

Come riporta il Corriere dello Sport, c’è grande ottimismo sul fronte rinnovi di contratto per l’Inter. La serata di Champions dovrebbe fare da apripista ai prossimi importanti annunci. Oltre ai rinnovi della dirigenza (Marotta, Ausilio e Baccin sono attesi in sede per la firma), l’Inter vuole continuare con Handanovic, Brozovic e Perisic.

Handanovic è a un passo dal rinnovo per un’altra stagione: sarà la guida di André Onana nella prima fase di adattamento del portiere camerunese. Perisic per restare chiede 6 milioni di euro a stagione ma la novità è che ascolterà la proposta dell’Inter. Un passo avanti rispetto a qualche settimana fa, quando sembrava ormai scontata la sua partenza. Sono giorni caldi per la firma di Brozovic: la società è molto fiduciosa e si aspetta solo la fatidica fumata bianca.

