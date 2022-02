Dalla Spagna rilanciano questa indiscrezione: ecco i dettagli della possibile trattativa di mercato.

Secondo le informazioni raccolte da Don Balon, tra le pretendenti ad Angel Di Maria ci sarebbe anche il Milan di Elliott. Il calciatore argentino, in scadenza con il Psg, potrebbe non rinnovare e attirare così su di sé le attenzioni dei più grandi club europei. Un’occasione da prendere al volo per i club che puntano al meglio sul mercato.

Un’operazione che, oltre al campo, avrebbe dei risvolti di immagine e marketing notevoli. Dal merchandising agli abbonamenti, fino alle conseguenze indirette sui diritti tv. Il Milan ci proverà, consapevole delle difficoltà dell’operazione. Un nome nuovo in casa Milan che fa sognare un futuro da protagonisti in Italia e in Europa.

