Aumenta la concorrenza per il Gallo: mezza Serie A interessata all’attaccante del Torino.

Come riportato da Notizie Milan, il matrimonio annunciato tra il Milan e il Gallo Belotti vive un momento di riflessione. Il calciatore sogna di giocare a San Siro nella prossima stagione ma non ci sarebbero soltanto i rossoneri sulle sue tracce. Oltre ai canadesi del Toronto (che hanno già acquistato Insigne dal Napoli) in Serie A il granata piace a Napoli, Atalanta, Roma e Fiorentina, senza dimenticare Inter e Juventus.

Da capire quindi le motivazioni del calciatore e la volontà dei rossoneri. Il calciatore avrebbe già espresso la sua preferenza ma la chiamata di Paolo Maldini non è ancora arrivata. Possibile che nelle prossime settimane la trattativa subisca un’accelerata. Le squadre di A stanno già pensando alla prossima stagione e Belotti farebbe comodo a tante.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG