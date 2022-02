Il centrocampista del Milan non è ancora uscito dai radar della dirigenza interista.

Il mercato è un tema sempre attuale dalle parti di Viale della Liberazione. Il club nerazzurro, come confermato da Tuttosport, cerca rinforzi a parametro zero per la prossima stagione. In questo momento sul mercato c’è il nome di Franck Kessié, che lascerà il Milan a fine stagione. Una ghiotta opportunità per Marotta, che sta studiando i pro e i contro della trattativa.

Difficile far cambiare idea a Kessié e al suo entourage: il calciatore vuole un contratto da almeno 7 milioni di euro più bonus. Cifre molto alte alle quali non vogliono arrivare Marotta e Ausilio, attenti ai costi su indicazione della famiglia Zhang. Ci saranno altre offerte per l’ivoriano? Il centrocampista del Milan, al momento, rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano.

