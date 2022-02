L’attaccante argentino non segna più: un segnale allarmante per il futuro dei nerazzurri.

L’attaccante vive per il gol e questo può diventare un’ossessione quando non arriva. È il caso di Lautaro Martinez, diventato un problema per l’Inter. Contro i Reds è mancato il gol e i primi responsabili sono proprio loro: gli attaccanti. Il digiuno di Lautaro Martinez è un’ombra sempre più lunga sulla stagione dell’Inter, che deve ritrovare al più presto la verve realizzativa del suo bomber.

Il dualismo con Sanchez non può essere più un alibi. L’Inter ha bisogno del “vero” Toro argentino, quello in grado di trascinare con i gol la squadra di Simone Inzaghi. Partito Lukaku, i nerazzurri si scoprono più fragili e meno concreti in fase offensiva, pur essendo il miglior attacco del campionato. In Europa, dove le occasioni sono minori e serve maggiore cinismo, l’Inter resta al palo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG