Il centrocampista croato è stato anche ieri sera protagonista in positivo: il piano del club per la prossima stagione.

La volontà dell’Inter è chiara: la nuova missione si chiama rinnovo di Ivan Perisic. Come ammesso dallo stesso ad Marotta prima della partita, l’Inter sta parlando con Brozovic e Perisic per rinnovare il proprio legame sportivo con i due calciatori. L’arrivo di Gosens non ha cambiato i piani della dirigenza, che stimano l’esterno croato e vedono in lui tutto ciò di cui ha bisogno l’Inter per la fascia sinistra.

Si parte dalla richiesta del croato, che per restare a Milano chiede all’Inter almeno 5 milioni di euro a stagione, troppi secondo la dirigenza. Se l’entourage del croato abbasserà le pretese, l’Inter rinnoverà con piacere l’accordo in scadenza a giugno.

