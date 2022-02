L’opinionista “consiglia” il Milan in vista della prossima stagione. Il centrocampista dell’Inter è in prestito fino a giugno alla Sampdoria.

Una dichiarazione che potrebbe trasformarsi velocemente in una notizia di mercato. Lele Adani esprime la sua opinione sul centrocampista di Urbino nel corso del salotto della BoboTV: “Per me il giocatore perfetto per questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. L’Inter lo dà in prestito e poi tornerà, ma quanto l’Inter lavorerà su Stefano Sensi? Secondo me il Milan può andare a prendere Sensi. Lui si sposa bene con il calcio di Stefano Pioli”.

Il Milan, che è anche sulle tracce di Jordan Veretout della Roma, potrebbe intervenire in quella zona di campo e dare maggiore qualità al reparto. Questi mesi saranno utili a Sensi anche per giocarsi un posto in Nazionale in vista dei prossimi playoff per i Mondiali in Qatar.

