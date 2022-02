Il difensore rossonero è l’obiettivo dichiarato per rinforzare il reparto arretrato della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è in discesa per la Lazio la strada che porta a Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan, in scadenza di contratto, sta valutando attentamente la proposta di Lotito. La mini rivoluzione richiesta in casa biancoceleste coinvolgerà sicuramente la difesa, vero tallone d’Achille dell’undici guidato da Maurizio Sarri. Ecco perché l’operazione Romagnoli è diventata una priorità in casa Lazio.

Lotito e Tare per Romagnoli stanno pensando a un’offerta da 3 milioni di euro a stagione. Un ingaggio da top player che potrebbe convincere il centrale del Milan, da sempre tifoso laziale, ad accettare la corte del club. Il Milan sta già lavorando a un nuovo innesto in difesa (il nome di Botman è sempre caldo) e lascerebbe partire il calciatore.

