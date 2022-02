I rossoneri continuano a lavorare sotto traccia per l’attaccante del Torino: il retroscena di mercato.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Milan sta intensificando i contatti per Andrea Belotti del Torino. È lui l’attaccante scelto per rinforzare il reparto avanzato della prossima stagione. Il Gallo ha da sempre messo in cima alla lista delle sue preferenze proprio il club rossonero ed ora è pronto a coronare il suo sogno.

L’attaccante arriverà dal club granata a parametro zero, non avendo raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto con il presidente Cairo. Per il Milan un’operazione perfetta e una nuova bocca da fuoco a disposizione del tecnico Pioli. Il tutto in attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

