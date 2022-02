Sorprendente indiscrezione di mercato: i rossoneri sono sulle tracce del centrocampista della Roma.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nome nuovo in casa Milan per il centrocampo. Il dopo Kessié potrebbe avere il volto di Jordan Veretout, centrocampista della Roma in cerca di identità sotto la gestione Mourinho. Il mercato ha scombussolato i piani dei giallorossi e il francese ora sembra in fondo alle gerarchie del tecnico portoghese. Da qui nasce l’idea Milan, da sempre interessata all’ex centrocampista della Fiorentina.

Mediano e all’occorrenza trequartista, Veretout è tra i centrocampisti più interessanti della Serie A ed è nel pieno della maturità sportiva. Se la Roma darà l’ok alla trattativa, i rossoneri potrebbero intavolare con Tiago Pinto una trattativa sulla base di 20 milioni di euro. Per il calciatore una nuova chance di carriera.

