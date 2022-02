Marotta, Ausilio e Baccin sono pronti a brindare: il nuovo ciclo interista inizia con il rinnovo della dirigenza fino al 2025.

L’Inter è pronta a compiere un altro importante passo vero il futuro. Come riporta Repubblica, ieri alla Pinetina si è presentato il presidente Steven Zhang per caricare i suoi in vista dell’impegno di questa sera contro il Liverpool. “Dopo avere assistito all’allenamento, ha cenato al fianco di Inzaghi. Ma il suo momento arriverà domani, quando riceverà i manager dell’area sportiva Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin per ufficializzare il prolungamento della loro presenza all’Inter – si legge -. Una mossa che precede l’ultimo sforzo per rinnovare i contratti dei giocatori, da Brozovic a Perisic“.

La società nerazzurra vuole continuare a vincere e per questo il rinnovo della dirigenza equivale a un gran colpo di mercato. Il presidente Zhang si è affidato a Beppe Marotta prima per colmare il gap con la Juventus e adesso pensa in grande. L’obiettivo condiviso è quello di un’Inter sempre più competitiva in campo e fuori.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG