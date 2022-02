Il contratto dello spagnolo scade nel 2023 e i tifosi sono preoccupati: futuro in Spagna per il centrocampista?

Ora che è tornato ai suoi livelli, Fabian Ruiz potrebbe lasciare Napoli e la città che lo ama tanto. Secondo la redazione di Calciomercato.com, la politica sugli ingaggi del presidente De Laurentiis e la scadenza nel 2023 del contratto del centrocampista tengono in ansia i tifosi. Il futuro del calciatore andaluso potrebbe essere di nuovo in Spagna.

La cura Spalletti sta facendo bene a Fabian Ruiz: davanti alla difesa smista il gioco, regala assist ai compagni ( 3 in campionato) e trova anche la via del gol con una buona continuità ( 5 marcature). Dopo aver trovato la giusta collocazione in campo, ora il calciatore vuole conoscere il suo futuro. Fabian Ruiz sogna un futuro in Spagna, con la maglia del Real Madrid o del Barcellona.

