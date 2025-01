Da promessa a flop, Conceicao ha un “nuovo problema” a Milanello: il rossonero è “sparito” dai radar

Conceicao ha un “nuovo problema” a Milanello: il rossonero da promessa si è trasformato in un flop. Ecco cosa sta accadendo.

L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan aveva suscitato grande entusiasmo, soprattutto dopo la straordinaria vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter. La squadra sembrava aver trovato una nuova energia, e il tecnico portoghese aveva dato l’impressione di poter riportare il club ai vertici del calcio italiano.

Tuttavia, i problemi in casa rossonera non sono affatto risolti. La partita contro il Cagliari a San Siro ne è stata la prova lampante, con il Milan che ha faticato a imporre il proprio gioco e ha visto sfumare la vittoria in un pareggio deludente. La squadra continua a essere incostante, e Conceicao dovrà lavorare duramente per trovare equilibrio e stabilità.

“Nuovo problema” per Conceicao a Milanello

Nel frattempo, un altro problema si è affacciato a Milanello: un giocatore, che sembrava destinato a diventare una promessa, ha deluso le aspettative, trasformandosi in un vero flop, almeno fino a ora. La sua situazione sta generando discussione tra i tifosi e siamo sicuri sta creando perplessità anche in Conceicao che, in una fase già molto delicata della stagione, dovrà fronteggiare un’altra problematica a Milanello di non facile risoluzione.

Da promessa a flop, nuovo caso a Milanello

Nonostante un esordio promettente che lo aveva visto calpestare i campi di Serie A e Champions League come titolare, contribuendo persino con un gol, la sua presenza in campo è drasticamente diminuita nel corso del tempo. L’investimento di 20 milioni di euro compiuto dall’AC Milan per assicurarsi il giocatore sta ora sollevando diverse perplessità. Pavlovic sembrava aver trovato subito il suo spazio nel cuore della difesa rossonera e dei suoi tifosi, distinguendosi per determinazione e forza di volontà. Il gol segnato all’Olimpico rappresentava il picco di un inizio di stagione dove tutto sembrava procedere nel verso giusto per il giocatore serbo. Tuttavia, la decisione dell’ex tecnico Paulo Fonseca di affidarsi maggiormente a Malick Thiaw e Matteo Gabbia ha ridotto progressivamente lo spazio a disposizione di Pavlovic. Con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, la situazione non è migliorata, e l’ultima titolarità del difensore risale a diversi mesi fa, seguita solo da sporadiche apparizioni. L’AC Milan inizia a mostrare segni di rimpianto per l’ingente somma investita su Pavlovic, orientandosi ora verso nuovi rinforzi difensivi. Si valuta, ad esempio, l’inserimento di Walker per rafforzare sia il ruolo di terzino destro sia quello di difensore centrale, settore in cui si era già investito in Emerson Royal. Allo stesso tempo, emerge l’interesse per Mosquera del Valencia, segno che le prestazioni di Pavlovic non hanno pienamente convinto la dirigenza.

L’incognita del futuro

Nonostante le difficoltà attuali, il futuro del serbo nel club meneghino non è ancora definito. L’intenzione potrebbe essere quella di cederlo nel prossimo mercato estivo, a meno che Conceicao non decida di rivalutarne le qualità. L’avventura milanese di Pavlovic potrebbe quindi prendere nuove direzioni, ma per ora rimane una questione aperta, sotto l’attento esame della nuova gestione tecnica.

