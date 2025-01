“No” al Milan e addio al colpo di gennaio, ma il piano per l’estate fa già sognare i tifosi: “pronto” l’assalto alla stella

“No” al Milan, addio colpo di gennaio. La squadra mercato rossonera prepara però l’assalto alla stella per l’estate.

Il Milan non è riuscito a ottenere i tre punti contro il Cagliari in Serie A, accontentandosi di un deludente pareggio a San Siro. La squadra, reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana contro l’Inter, ha faticato a replicare la stessa intensità in campionato. I soliti problemi in fase di gioco, soprattutto in attacco, hanno impedito ai rossoneri di ottenere la vittoria.

Sergio Conceicao, arrivato da poco sulla panchina del Milan, non è ancora riuscito a trovare la giusta formula per risolvere le difficoltà che persistono da inizio stagione. L’allenatore ha bisogno di tempo per adattarsi e implementare le sue idee, il successo di Riyad può essere a tal proposito un ottimo punto di partenza.

“No” al Milan, sfuma il colpo di gennaio

Nel frattempo, sul fronte mercato, il Milan ha ricevuto un netto rifiuto riguardo un obiettivo per gennaio. Nonostante ciò, i rossoneri stanno preparando un grande assalto per la prossima sessione estiva, con l’intenzione di ingaggiare una stella che possa rinforzare la squadra. La strategia è già ben definita, si parla infatti di cifre e dettagli economici che potrebbero favorire il grande colpo rossonero che, dopo il no incassato a gennaio, preparano con ardore le prossime mosse per rendere il Milan sempre più forte e competitivo.

Pronto l’assalto alla stella per giugno

Nonostante il recente rinnovo contrattualedel giocatore fino al 30 giugno 2028, lo scenario più probabile vede il talento emergente della Serie A lontano dal proprio club nella prossima stagione. La sua voglia di competere ai massimi livelli e l’interesse concreto di club blasonati preludono a un suo trasferimento imminente. Tra i pretendenti a Samuele Ricci spicca il Milan di Sergio Conceição, squadra che sembra aver preso un sostanziale vantaggio nella corsa al talento toscano. Tentativi di approccio hanno già segnato le prime fasi di quella che si preannuncia come una trattativa calda: una proposta di acquisto – scrive Calciomercato.com – formulata dal club rossonero per anticipare gli eventuali concorrenti nella sessione invernale è stata rifiutata dal Torino, determinato a trattenerlo fino al termine della stagione. Il valore di mercato di Samuele Ricci si attesta già su cifre considerevoli, con una stima che lo colloca al di sopra dei 30 milioni di euro. Un prezzo che testimonia non solo le innate qualità del giocatore ma anche l’importanza strategica che assume nell’assetto tecnico delle squadre che lo corteggiano. La possibilità di vedere Ricci in maglia rossonera già dalla prossima stagione agita il calciomercato, dove la pianificazione attenta e gli investimenti mirati fanno la differenza nella costruzione di squadre competitive.

Un talento conteso

La crescita esponenziale di Ricci ha catturato l’attenzione dei top club italiani come Inter, Milan, Juventus e Napoli, configurandosi come una delle promesse più fulgide del panorama calcistico nazionale. La sua capacità di dirigere il gioco e l’intelligenza tattica lo hanno trasformato in un obiettivo prioritario per squadre che ambiscono a rafforzare il proprio centrocampo con un profilo giovane ma al tempo stesso già esperto e affidabile.

LEGGI ANCHE Parametro zero e stipendio dimezzato: Milan, l’affare è clamoroso

Leggi l’articolo completo “No” al Milan e addio al colpo di gennaio, ma il piano per l’estate fa già sognare i tifosi: “pronto” l’assalto alla stella, su Notizie Milan.