Palloni d’Oro Milan, tutte le leggende rossonere premiate da France Football. La lista è ricca di giocatori iconici e straordinari.

Il Milan, una delle squadre più prestigiose e vincenti nella storia del calcio, vanta una ricca tradizione di successi individuali. Tra questi, uno dei premi più ambiti è senza dubbio il Pallone d’Oro, assegnato ogni anno al miglior calciatore del mondo. Nella sua lunga e gloriosa storia, il club rossonero ha visto sei dei suoi campioni ricevere questo riconoscimento, accumulando un totale di otto trionfi.

Questo risultato colloca il Milan al terzo posto nella graduatoria storica, dietro solo al Barcellona e al Real Madrid, che contano rispettivamente 12 e 11 Palloni d’Oro. Seguono Juventus e Bayern Monaco, con 4 e 5 successi, rispettivamente. In questo articolo, ripercorreremo i nomi e i successi dei sei giocatori che hanno reso la storia del Milan ancora più leggendaria.

Una storia di grandi campioni

I sei giocatori che hanno vinto il Pallone d’Oro con il Milan hanno contribuito in modo decisivo a scrivere le pagine più gloriose della storia del club. Ognuno di loro ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, e i loro successi sono diventati parte di una tradizione che ha reso il Milan una delle squadre più rispettate e ammirate al mondo. Con questi campioni, il Milan ha continuato a dominare sia in Italia che in Europa, confermando il suo status di élite del calcio mondiale.

I sei Palloni d’Oro rossoneri, nomi che ancora oggi emozionano

La storia del Milan è stata ricca di campioni, alcuni di essi davvero iconici. Le loro gesta, il loro talento e le coppe che hanno regalato ai rossoneri sono autentiche pietre miliari nei 125 anni di storia del Club e, di conseguenza, sono dei veri e propri eroi per i tifosi. Sei di essi hanno avuto l’onore di alzare al cielo il prestigioso premio del Pallone d’Oro. Il primo calciatore del Milan a vincere il Pallone d’Oro è stato Gianni Rivera, che ha conquistato il prestigioso premio nel 1969. Rivera è stato anche il primo italiano a ottenere questo riconoscimento, segnando un’impresa storica per il calcio del nostro paese. La sua carriera al Milan è iniziata nel 1960, quando aveva solo 17 anni, e si è sviluppata attraverso una serie di trionfi che lo hanno consacrato come uno dei più grandi talenti della sua generazione. Dopo aver vinto il campionato italiano con il Milan, Rivera ha trascinato il club alla conquista della Coppa dei Campioni, il massimo trofeo europeo, nel 1963, battendo il Benfica in finale. Nel 1969, Rivera fu determinante per il decimo titolo nazionale del Milan, lo “Scudetto della stella”, che segnò un’ulteriore impresa per il club rossonero.

Ruud Gullit: Il dominio del Milan negli anni ’80 (1987)

Nel 1987, il Milan ingaggiò Ruud Gullit, un colpo che si rivelò decisivo per il successo della squadra negli anni successivi. Gullit arrivò a Milanello insieme a Marco van Basten, formando una coppia devastante che avrebbe dominato il calcio europeo. Il talento olandese vinse il Pallone d’Oro al termine della sua prima stagione con il Milan, dove si distinse per la sua forza fisica, la sua velocità e la sua abilità nel creare occasioni da gol. Gullit contribuì in modo significativo alla crescita del “dream team” rossonero allenato da Arrigo Sacchi, conquistando con il Milan tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e numerosi altri trofei. Il suo Pallone d’Oro nel 1987 rimase un simbolo della potenza e della qualità del Milan in quegli anni.

Marco Van Basten: Il Cigno di Utrecht e i suoi tre Palloni d’Oro (1988, 1989, 1992)

Marco van Basten, uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, è probabilmente il calciatore che ha maggiormente segnato la storia del Milan. Arrivato nel 1987 dall’Ajax, il “Cigno di Utrecht” si rivelò subito un fenomeno, capace di segnare gol spettacolari e decisivi. Nel corso della sua carriera al Milan, van Basten vinse ben tre Palloni d’Oro (1988, 1989, 1992), un’impresa che lo rende uno dei pochi calciatori a vincere più di un Pallone d’Oro. Purtroppo, la sua carriera fu segnata da gravi infortuni, ma i suoi trionfi con il Milan sono indimenticabili: 4 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali. Van Basten è ancora oggi uno dei migliori attaccanti che abbiano mai calcato il campo di gioco e il suo nome è legato indissolubilmente alla storia del Milan.

Da Weah a Sheva, passando per Kakà

Nel 1995, George Weah divenne il primo calciatore africano a vincere il Pallone d’Oro, un riconoscimento che segnò un traguardo storico per il calcio mondiale. Weah, proveniente dalla Liberia, aveva già fatto parlare di sé in Europa con il Monaco e il Paris Saint-Germain, ma fu al Milan che raggiunse l’apice della sua carriera. Con il club rossonero, Weah vinse due Scudetti e contribuì in modo decisivo alla conquista di trofei importanti. Il suo Pallone d’Oro del 1995 rappresentò una vera e propria consacrazione per l’attaccante, che rimarrà sempre un simbolo per il calcio africano e per la storia del Milan. Andriy Shevchenko, attaccante ucraino arrivato al Milan nel 1999, vinse il Pallone d’Oro nel 2004 dopo aver conquistato il cuore dei tifosi con le sue prestazioni eccezionali. Sheva, come veniva chiamato affettuosamente, si distinse per la sua velocità, il suo fiuto per il gol e la sua capacità di decidere le partite più importanti. Nel 2003, contribuì alla vittoria della Champions League e nel 2004 al trionfo in Serie A.

