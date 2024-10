Il Milan starebbe già pensando al futuro, mettendo nel mirino i due giovani talenti. Un centrocampista e un difensore in arrivo? Nel panorama calcistico attuale, emergono talvolta dei talenti tanto brillanti quanto inaspettati, pronti a lasciare il segno nelle competizioni di alto livello. Mentre grandi club come il Milan scrutano l’orizzonte in cerca di rinforzi per colmare eventuali lacune, l’attenzione si rivolge in particolare al centrocampo, settore in cui la squadra meneghina risente della mancanza di pezzi da novanta e cerca nuove soluzioni. Vediamo quali prospettive si stanno delineando e quali giocatori potrebbero presto trovarsi al centro del palcoscenico del calcio di Serie A. Due in particolare sembrano aver rapito l’immaginario della società e, magari già a partire dal prossimo mercato, potrebbero diventare opzioni concrete. La sfida del centrocampo Milan La squadra rossonera si trova in una situazione di necessità poiché deve fronteggiare l’assenza di Ismael Bennacer e la carenza […]

