Dopo qualche giorno di calma piatta sul fronte portoghese, riprendono vigore le indiscrezioni di mercato che lo vedono lontano da Milano. Il mercato del calcio è sempre in fermento e, in previsione della sessione estiva, i rumors si intensificano intorno ai possibili trasferimenti che potrebbero scuotere il panorama europeo. In particolare, l’attenzione si sta concentrando sul futuro di Rafael Leao, l’attaccante del Milan che, dopo aver attirato l’interesse del Barcellona durante l’ultima finestra di mercato, ora si ritrova nel mirino di un altro top club. Lo status del portoghese Rafael Leao, con le sue prestazioni straordinarie ma discontinue, è riuscito a catturare l’attenzione di club di primo livello in tutta Europa. L’attaccante esterno del Milan, nonostante le insistenti voci di mercato, ha continuato a dimostrare il suo valore in campo, diventando uno dei pilastri fondamentali della squadra rossonera. Le mosse del Milan La dirigenza rossonera ha più volte ribadito la […]

Leggi l’articolo completo Attento Milan: non c’è solo il Barcellona su Leao, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG