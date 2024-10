La stagione in rossonero era partita davvero molto bene ma, in poco tempo, è sparito dai radar. Spunta però un assist a sorpresa. L’abbrivio di stagione era stato davvero ottimo, molto incoraggiante. Il prosieguo invece decisamente meno. Il rossonero è decisamente sparito dai radar collezionando panchina e pochissimi minuti giocati nonostante nelle prime uscite stagionali avesse decisamente impressionato. Situazione poco piacevole che però ora potrebbe cambiare, sfruttando a dovere un assist decisamente a sorpresa. Potrebbe rivelarsi questa un’ottima occasione per rilanciare la propria stagione e riconquistare la titolarità perduta. Il momentaccio rossonero Il recente incontro contro la Fiorentina ha messo in luce tutte le fragilità di un Milan in difficoltà. Tra i protagonisti di questa serata negativa, Theo Hernandez si è distinto in modo poco lusinghiero. Capitano per l’occasione, il suo apporto alla squadra è stato segnato da decisioni discutibili e da un comportamento che ha sollevato più di un […]

Leggi l’articolo completo Da titolare a riserva, è sparito dai radar! L’assist a sorpresa per il riscatto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG