A volte ritornano. Può essere questo il destino dell’ex rossonero che, alla domanda sul possibile ritorno, dichiara: “tutto è possibile”. In un mondo del calcio sempre più frenetico, dove il mercato si muove a ritmi vertiginosi e le decisioni vengono prese in frazioni di secondo, non sono rare le storie di talenti che, lasciati andare, diventano i rimpianti di una società. Non fa eccezione il Milan che, soprattutto nell’ultimo mercato, è stato protagonista di situazioni simili. Altra situazione ciclica nel mondo del calcio è anche però il “grande ritorno” dopo magari un’avventura distante da dove il cuore ha battuto con maggiore intensità. Nelle ultime ore le parole del giocatore hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Acque agitate in casa Milan Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori […]

Leggi l’articolo completo Milan, può tornare davvero! Il giocatore apre a sorpresa: “Tutto è possibile”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG