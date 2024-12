Da titolare a uomo mercato, è sparito dal Milan: il valore attuale e quella “trattativa” che fa infuriare i tifosi

E’ sparito dai radar al Milan: da titolare a primo nome sul mercato. Lo scenario e sorprendente quella “trattativa” fa infuriare i tifosi.

Il Milan si appresta a vivere un weekend particolarmente complicato, con la trasferta a Verona che si preannuncia una vera e propria prova di fuoco. I rossoneri saranno più incerottati che mai, con numerosi giocatori indisponibili per infortuni, creando una situazione di emergenza che mette sotto pressione la squadra e il suo allenatore, Paulo Fonseca. Le difficoltà in campo, unite alla delusione dei tifosi, fanno crescere l’incertezza in casa Milan.

L’allenatore rossonero, nonostante le promesse iniziali, non sta riuscendo a ottenere i risultati sperati, e la sua posizione sulla panchina è sempre più precaria. Le critiche nei suoi confronti aumentano, e l’ambiente intorno al Milan sembra essere teso. La partita contro il Verona potrebbe rappresentare una svolta decisiva, con la dirigenza che valuterà attentamente il futuro di Fonseca, soprattutto in caso di un altro passo falso.

E’ sparito dal Milan

A complicare ulteriormente la situazione rossonera, si aggiunge anche la situazione di un giocatore che appare essere sempre più un caso. Nonostante il suo talento, il suo rendimento sul campo è stato altalenante e la sua presenza sul terreno di gioco sempre meno determinante. Questo giocatore, sempre più al centro delle polemiche, rischia di diventare una fonte di tensione tra la dirigenza e lo spogliatoio, alimentando ancora di più l’incertezza che circonda il Milan in questo periodo, soprattutto per via anche di una “trattativa” che potrebbe fari infuriare i tifosi.

Da titolare a uomo mercato e quella “trattativa” che fa infuriare i tifosi

Il giocatore è stato uno dei protagonisti indiscussi del Milan degli ultimi tempo. Sotto la guida di Stefano Pioli, il rossonero aveva trovato una dimensione di grande valore, diventando una colonna portante della squadra. Tuttavia, con l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina, la sua situazione è cambiata drasticamente. Il tecnico portoghese, alla ricerca di nuovi equilibri, ha deciso di rivedere le gerarchie, relegando Tomori a riserva in favore di Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Questo nuovo ruolo non è stato affatto gradito dal difensore, che ora si trova ad affrontare una situazione scomoda e frustrante. Secondo alcune indiscrezioni – scrive Calciomercato.com – la Juventus potrebbe essere interessata a Fikayo Tomori, ma al momento non ci sono conferme concrete di un contatto diretto. Tomori potrebbe quindi tornare di moda come possibile rinforzo. Una cessione del difensore potrebbe avvenire tramite un prestito con diritto di riscatto, simile all’operazione che ha portato Pierre Kalulu alla Juventus in estate. Il Milan, però, non sarebbe entusiasta di cedere uno dei suoi difensori a una diretta concorrente per la Champions League e spera di incassare almeno 25-30 milioni in caso di vendita definitiva.

Fikayo Tomori

Il desiderio di Premier

Acquistato dal Chelsea per oltre 34 milioni di euro, Tomori ha sempre avuto l’aspirazione di ritornare in Premier League, dove si è messo in mostra prima di trasferirsi al Milan. La possibilità di un rientro in Inghilterra a fine stagione rappresenta la sua prima scelta. Tuttavia, il suo futuro potrebbe dipendere anche dall’evolversi della situazione con Fonseca, che potrebbe decidere di lasciare il club. Se l’allenatore dovesse essere esonerato e la nuova gestione dovesse puntare su Tomori, potrebbe esserci una possibilità di riscatto. In caso contrario, il mercato di gennaio potrebbe aprire nuovi scenari per lui.

