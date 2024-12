“Quattro rossoneri fuori dai c******i”, volano parole grosse: accusa durissima e “ribaltone annunciato”

Volano ancora parole grosse sul Milan e in particolare su quattro rossoneri. L’accusa è davvero pesante, ecco cosa è successo.

Il Milan si prepara a un weekend particolarmente complicato, con la trasferta a Verona che si preannuncia una vera e propria sfida. I rossoneri scenderanno in campo più incerottati che mai, con numerosi giocatori infortunati che mettono sotto pressione la squadra. Le difficoltà fisiche e tattiche stanno influenzando le prestazioni sul campo, e la partita di stasera sarà cruciale per cercare di invertire la rotta, soprattutto in vista di un periodo delicato per la squadra.

A complicare ulteriormente la situazione, emergono delle accuse molto gravi che riguardano ben quattro giocatori del Milan. Le voci parlano di comportamenti inaccettabili all’interno dello spogliatoio, alimentando un clima di divisione e malumore. Questi giocatori sarebbero accusati di non aver dato il massimo impegno nelle ultime partite e di aver creato tensioni all’interno del gruppo, complicando il lavoro di mister Fonseca e destabilizzando ulteriormente l’ambiente.

Quattro rossoneri nel mirino

Volano parole grosse su quattro giocatori che non solo rischiano di compromettere l’andamento della stagione, ma potrebbero avere anche pesanti ripercussioni sul futuro del Milan. In una situazione già critica, la dirigenza rossonera dovrà affrontare un momento delicato, valutando con attenzioni le prossime mosse sia sul fronte campo, che sul fronte mercato dato l’avvicinarsi della finestra di gennaio. Il loro futuro del club sembra sempre più incerto, con il rischio di dover fare scelte drastiche per riportare la calma e l’efficacia in campo.

“Quattro rossoneri fuori dai c******i”, volano parole grosse

L’attuale momento del Milan non suggerisce motivi per cui sorridere. La situazione in campionato appare infatti molto compromessa, con ben 14 punti di distacco dal primo posto e il quarto posto più distante che mai. A mettere carne sul fuoco ci ha pensato, ancora una volta, Antonio Cassano che, durante il programma Viva El Futbol, ha letteralmente sparato a zero su quattro giocatori del Milan. In particolare ha affermato: “Le scelte fatte l’altro giorno da Fonseca vanno nella direzione opposta alla società. Ha fatto scelte volute anche a rischio di perdere la partita. Ha messo un ragazzino per Theo Hernandez che in questo momento è un problema: o lo risolvono o deve andare via. Va risolta la questione Leao. Devono radere al suolo tutto, mandare via Tomori che era in panchina al Chelsea, togliere le mele marce. Calabria fuori dai coglioni che si caga addosso. Questa gente qua, Tomori, Calabria, Leao, Theo Hernandez, è da prendere e mandare via. Sono sempre dalla parte di Fonseca, che sta viaggiando da solo. Mi aspetto che la società prenda posizione e quei 4-5 fuori dai coglioni“.

Milan

Il rischio di una nuova “Fatal Verona”

Il Milan si gioca il suo futuro già questa sera a Verona, in una partita che potrebbe decidere il destino della squadra in questa stagione. La trasferta, già di per sé complicata, arriva in un momento di grande difficoltà per i rossoneri, che si presentano con una rosa ridotta all’osso a causa degli infortuni. Le aspettative dei tifosi sono alte, ma il rendimento recente della squadra ha alimentato preoccupazioni. La posizione di mister Fonseca è in bilico, e una sconfitta potrebbe costare cara, non solo per la classifica ma anche per la sua permanenza sulla panchina rossonera.

LEGGI ANCHE Ultima spiaggia per Fonseca, il Milan ha il “sì” del suo sostituto: cambio già nel weekend?

Leggi l’articolo completo “Quattro rossoneri fuori dai c******i”, volano parole grosse: accusa durissima e “ribaltone annunciato”, su Notizie Milan.