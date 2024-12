Ultima spiaggia per Fonseca, il Milan ha il “sì” del suo sostituto: cambio già nel weekend?

Il Milan potrebbe cambiare a breve Fonseca sulla panchina rossonera. Il Club di Via Aldo Rossi avrebbe già il sì del suo sostituto.

Il Milan si prepara alla trasferta di Verona con un unico obiettivo: conquistare i tre punti. Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Genoa, la squadra di Fonseca è chiamata a una reazione urgente per rimanere in corsa per un posto in Champions League. La sfida al “Bentegodi” diventa cruciale, non solo per la classifica, ma anche per il futuro dell’allenatore portoghese. La pressione è altissima, e ogni altro risultato negativo potrebbe significare l’esonero per Fonseca.

Nonostante la situazione difficile, Paulo Fonseca appare sereno e determinato. In conferenza stampa, il tecnico ha espresso fiducia nel lavoro svolto e nella qualità della sua squadra. Tuttavia, è consapevole che il margine di errore è ridotto. La dirigenza ha ribadito il sostegno a Fonseca, ma è chiaro che i risultati sono ciò che conta di più in questo momento. La trasferta a Verona rappresenta una sorta di ultima spiaggia.

C’è il sì del sostituto di Fonseca, cambio già nel weekend?

Il Milan si trova in una posizione complessa: distaccato di 14 punti dalla capolista Atalanta e di 8 dalla zona Champions. La squadra non è riuscita a raccogliere i punti necessari per rimanere nella parte alta della classifica, e la preoccupazione cresce. Un’altra prestazione deludente potrebbe compromettere definitivamente la stagione, con l’esonero di Fonseca che sembrerebbe inevitabile, con il Milan già forte di un primo “sì” di quello che, ad oggi, è il candidato numero uno a prendere il posto di Fonseca.

Ecco il sostituto di Fonseca

Se il Milan dovesse decidere di cambiare allenatore, le opzioni più plausibili sono legate a tecnici italiani. Calciomercato.com ha evidenziato la situazione in merito alla panchian rossonera, indicando che al momento in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri che, con la sua esperienza alla Juventus, è il candidato principale per subentrare a Fonseca. L’allenatore ha fatto sapere di essere pronto a parlare con il Milan, anche per un incarico immediato. Maurizio Sarri rappresenta una seconda scelta, ma con minori certezze.

Le possibili alternative

Nonostante i rumors, il Milan non ha avviato trattative concrete con allenatori stranieri. La possibilità di ingaggiare Xavi, che fu sondato la scorsa primavera da Ibrahimovic, appare al momento improbabile. La dirigenza rossonera sembra concentrata su tecnici con esperienza diretta in Serie A, con l’intenzione di rilanciarsi velocemente in campionato e puntare sulla stabilità.

