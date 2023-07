D’Agostino consiglia Pioli: «Così il suo Milan sarà più imprevedibile». Le sue dichiarazioni a TMW Radio sui rossoneri

Il tecnico ed ex calciatore Gaetano D’Agostino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Milan.

D’AGOSTINO – «Sarà un 4-3-3. Lo scorso anno non era tanto equilibrato in fase di possesso, quest’anno con i nuovi acquisti il 4-3-3 gli dà più garanzie nella copertura degli spazi. E dovrà essere più imprevedibile, facendo affidamento non solo su Theo e Leao»

The post D’Agostino consiglia Pioli: «Così il suo Milan sarà più imprevedibile» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG